Главу отдела Офиса Генпрокурора, фигурирующему в деле о $150 тысячах взятки, отпустили под залог в ₴1 миллион

Высший антикоррупционный суд применил к начальнику одного из отделов Офиса генпрокурора, которого подозревают в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды, меру пресечения в виде залога в размере 1 миллион 42 тысячи 20 гривен.

Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) назначил ему залог 21 января. Средства на счет суда надо внести не позднее 5 дней со дня избрания меры пресечения.

При условии внесения средств, подозреваемый должен сдать загранпаспорта и носить электронный браслет, прибывать по первому требованию, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения, сообщать об изменении места жительства, не общаться со свидетелями.

Срок действия обязанностей – до 13 марта 2022 года.

Как известно, 13 января задержали заместителя начальника одного из отделов Офиса Генпрокурора и его сообщника-посредника за вымогательство у бизнесмена 150 тысяч долларов взятки. Деньги вымогали за якобы возвращение изъятых во время обысков компьютерной техники и автомобилей Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover.

Уже 19 января НАБУ сообщило о подозрении главе отдела Офиса Генпрокурора, фигурирующему в деле о $150 тысячах взятки.