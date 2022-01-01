«Уникальный по своей красоте вид спорта»: В Николаеве на авторской фотовыставке показали грацию юных синхронисток

В пятницу, 21 января, в выставочном зале Николаевского городского дворца культуры и искусств открылась выставка фотографий «Народжені сяяти», на которых запечатлены участницы детской команды по синхронному плаванию КДЮСШ «Украина».

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской городской парторганизации «Оппозиционная платформа – За жизнь» — соорганизатор проекта.

Многократные участницы и победители престижных соревнований – юные николаевские синхронистки – в этот раз решили порадовать зрителей не в воде, а на фотоснимках. По задумке авторов проекта, так спортсменки демонстрируют изящность и красоту в полной мере, ведь во время выступлений в бассейне зрители оценивают их мастерство лишь частично – в видимой стороне сложных акробатических фигур.

«Фотографии раскрывают перед нами красоту, грацию, обаяние и уникальность каждой юной чемпионки и помогают понять, что за пределами тренировок и соревнований они все же дети – просто девчонки. А каждый ребенок хочет, чтобы его любили, вдохновляли и говорили, что он может добиться большего. И наши дети-спортсмены этого заслужили, каким бы видом спорта они не занимались. Эта выставка – дань уважения нашим юным чемпионкам, их достижениям, и, надеемся, стимул для новых побед», — отметила организатор выставки, депутат Николаевского городского совета от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Марина Мазанко.

Всего в выставке запечатлена 21 спортсменка. Девушки участвовали в нескольких фотосессиях с профессиональными фотографами, которые засняли на камеру синхронисток в разных образах: в воде, в портрете, а также при исполнении сложных акробатических фигур.

Тренер команды по синхронному плаванию Елена Шумилова рассказала, что юные синхронистки проделывают огромный объем работы в разных видах спорта, чтобы в итоге их выступления в синхронном плаванье вызывали восторг у публики.

«Все участники нашего коллектива очень много работают не только в бассейне, но и занимаются дополнительно. Им в первую очередь нужно научиться хорошо плавать. Чтобы показывать изящные фигуры, нужно заниматься гимнастикой и хореографией. Для выполнения поддержек в воде нужны навыки акробатики. Чтобы все в целом смотрелось артистично и грациозно, девочки берут уроки танцев. Это большой трудоемкий процесс, и я благодарна девочкам вместе с их родителями, что они так много усилий отдают ради наших общих побед. А я уверена, что впереди нас ждет еще очень много побед», — сказала тренер Елена Шумилова.

С восхищением оценил выставку глава фракции ОП-ЗЖ в Николаевском горсовете Артем Ильюк, при финансовой поддержке которого это мероприятие состоялось. Он вручил команде синхронисток спортивные подарки, пообещал поддержку таким уникальным коллективам города и призвал другие политсилы объединится, чтобы в Николаеве появился новый доступный для всех Дворец спорта.

«После работы с Федерацией бокса Николаева для меня такие проекты – отдушина. Это уникальный по своей красоте вид спорта, образец грации и эстетики в чистом виде. Я думаю, что девочки проделывают большую работу, чтобы о Николаеве знали как об успешном спортивном городе и в Украине, и по всему миру. И они, как и тысячи других спортсменов города, давно заслуживают того, чтобы в Николаеве открыли современный Дворец спорта, где смогут заниматься все желающие», — сказал депутат Артем Ильюк.

Фотовыставка с николаевскими синхронистками будет действовать в городском дворце культуры и искусств (ул. Никольская, 54) до 30 января включительно.