Стали известны имена финалистов украинского отбора на Евровидение

На пресс-конференции 24 января стали известны имена 8 финалистов украинского Национального отбора на Евровидение-2022.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Отбор конкурсантов в этом году проходил по новой схеме. Всего заявку на участие подали 284 конкурсанта. Из них был сформирован лонглист потенциальных участников. В итоге финалистами стали исполнители с песнями:

Alina Pash – Тіні забутих предків Cloudless – All be alright Kalush Orchestra – Стефания Laud – Head Under Water Michael Soul – Demons Our Atlantic – Моя Любовь Roxolana – GIRLZZZZ Wellboy – Nozzy Bossy

Финал Национального отбора на Евровидение-2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире телеканала UA:Перший. А 14 мая в итальянском Турине на арене Pala Olimpico состоится Большой финал песенного конкурса Евровидение.