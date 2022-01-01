Стали известны имена финалистов украинского отбора на Евровидение

прочтения: 2387
25.01.2022 09:00

На пресс-конференции 24 января стали известны имена 8 финалистов украинского Национального отбора на Евровидение-2022.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Отбор конкурсантов в этом году проходил по новой схеме. Всего заявку на участие подали 284 конкурсанта. Из них был сформирован лонглист потенциальных участников. В итоге финалистами стали исполнители с песнями:

Alina Pash – Тіні забутих предків

Cloudless – All be alright

Kalush Orchestra – Стефания

Laud – Head Under Water

Michael Soul – Demons

Our Atlantic – Моя Любовь

Roxolana – GIRLZZZZ

Wellboy – Nozzy Bossy

Финал Национального отбора на Евровидение-2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире телеканала UA:Перший. А 14 мая в итальянском Турине на арене Pala Olimpico состоится Большой финал песенного конкурса Евровидение.

    Фотофакт