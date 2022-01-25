В Украине часть пенсионеров сможет использовать «тысячу за вакцинацию» для оплаты коммунальных услуг

В Украине расширят программу «єПідтримка», часть пенсионеров сможет потратить деньги на оплату коммунальных услуг.

Об этом во время своего видеообращения сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

- В течение февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги для оплаты коммунальных услуг, - рассказал Президент.

Зеленский не назвал конкретного возраста, с которого «тысячу за вакцинацию» можно будет потратить на услуги ЖКХ. Он упомянул о коммунальных услугах в контексте другой функции «єПідтримки», когда пенсионеры возрастом старше 60 лет могут потратить тысячу на лекарства.

Вероятно, разъяснения по поводу оплаты коммунальных услуг опубликуют в ближайшее время.

Напомним, что граждане Украины получат по 500 гривен за третью дозу вакцины.