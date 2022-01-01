«Благодарю за смелость»: Уволившиеся сотрудники администрации николаевской «инфекционки» признались, что на них давит экс-руководство КНП

Несколько сотрудников администрации КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», написавшие заявления об увольнении, в личных беседах признались, что на них оказывало давление предыдущее руководство больницы.
Об этом у себя на странице в Facebook сообщила исполняющая обязанности главы КНП Ярослава Студзинская.
Как известно, сотрудники бухгалтерии, отдела кадров и два заместителя руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» подали заявления об увольнении. Среди уволившихся - самоназванная и.о. КНП Алевтина Демьяненко.
Студзинская отметила, что в понедельник, 24 января, получила около десяти заявлений об увольнении по собственному желанию. Это, по ее словам, говорит о том, что саботаж не достиг желаемой цели.
«Новая неделя принесла кадровые изменения в нашем учреждении. Сегодня я получила на подпись порядка десяти заявлений об увольнении по собственному желанию и выплатам разного характера. В частности, коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» решили покинуть двое представителей отдела кадров, трое работников бухгалтерии, заместитель директора по инфекционному контролю и заместитель директора по общим вопросам.
С подачи этих людей работа больницы блокировалась от того момента, как я перешагнула порог учреждения в качестве исполняющей обязанности директора. Когда же рычаги влияния ослабели, а саботаж не достиг конечной цели, они перестали видеть себя в штате», - написала Студзинская.
Также она отметила, что пообщалась индивидуально с уволившимися сотрудниками, которые признавались, что на них оказывало давление бывшее руководство больницы.
«Наедине мои собеседники поделились, что находятся под сильным давлением со стороны бывшего руководства КНП, - и скажу открыто, это было ожидаемо. Сожалею, что работники нашей больницы как добровольно, так и принудительно оказались вовлечены в реализацию разрушительных амбиций. Благодарю за смелость тех, кто смог это признать, и не исключаю сотрудничество в дальнейшем при других обстоятельствах», - отметила и.о. главы КНП.
Также она добавила, что некоторые сотрудники, написавшие заявления, отрабатывают 1-2 недели, некоторые уже получили расчет. Собеседования на новые должности уже идут, а пока ситуацию с бухгалтерией улаживают специалисты из других учреждений.
Отметим, ранее уволился врач-анестезиолог и по совместительству глава профсоюза КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Игорь Гаврилишин.
23 января и.о. директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская сообщила, что бухгалтерия больницы продолжает саботировать процесс начисления сотрудникам заработной платы.
Напомним, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий .
25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.
4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.
5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской. Несколько следующих дней в больнице продолжалось противостояние.
10 января, в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» продолжились противостояния между новым и старым руководством больницы - бухгалтерия тормозила процесс выдачи необходимой для начисления зарплаты документации, а в больницу пришел скандальный киевский «активист».