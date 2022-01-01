«Благодарю за смелость»: Уволившиеся сотрудники администрации николаевской «инфекционки» признались, что на них давит экс-руководство КНП

Несколько сотрудников администрации КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», написавшие заявления об увольнении, в личных беседах признались, что на них оказывало давление предыдущее руководство больницы.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщила исполняющая обязанности главы КНП Ярослава Студзинская.

Как известно, сотрудники бухгалтерии, отдела кадров и два заместителя руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» подали заявления об увольнении. Среди уволившихся - самоназванная и.о. КНП Алевтина Демьяненко.

Студзинская отметила, что в понедельник, 24 января, получила около десяти заявлений об увольнении по собственному желанию. Это, по ее словам, говорит о том, что саботаж не достиг желаемой цели.

«Новая неделя принесла кадровые изменения в нашем учреждении. Сегодня я получила на подпись порядка десяти заявлений об увольнении по собственному желанию и выплатам разного характера. В частности, коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» решили покинуть двое представителей отдела кадров, трое работников бухгалтерии, заместитель директора по инфекционному контролю и заместитель директора по общим вопросам.

С подачи этих людей работа больницы блокировалась от того момента, как я перешагнула порог учреждения в качестве исполняющей обязанности директора. Когда же рычаги влияния ослабели, а саботаж не достиг конечной цели, они перестали видеть себя в штате», - написала Студзинская.

Также она отметила, что пообщалась индивидуально с уволившимися сотрудниками, которые признавались, что на них оказывало давление бывшее руководство больницы.

«Наедине мои собеседники поделились, что находятся под сильным давлением со стороны бывшего руководства КНП, - и скажу открыто, это было ожидаемо. Сожалею, что работники нашей больницы как добровольно, так и принудительно оказались вовлечены в реализацию разрушительных амбиций. Благодарю за смелость тех, кто смог это признать, и не исключаю сотрудничество в дальнейшем при других обстоятельствах», - отметила и.о. главы КНП.

Также она добавила, что некоторые сотрудники, написавшие заявления, отрабатывают 1-2 недели, некоторые уже получили расчет. Собеседования на новые должности уже идут, а пока ситуацию с бухгалтерией улаживают специалисты из других учреждений.