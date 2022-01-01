Верховный Суд подтвердил правильность решения об отмене плана зонирования Николаева

Верховный Суд оставил в силе решение судов двух инстанций, которыми отменили план зонирования Николаева.

Об этом свидетельствует соответствующее решение ВС.

Как известно, Николаевский окружной Административный суд 6 ноября 2017 года удовлетворил иск прокуратуры о признании противоправным и отмене решения №6/3 от 11 августа 2016 года «Об утверждении Плана зонирования территории города Николаева». В январе 2018 года Одесский апелляционный административный суд оставил без изменений это постановление.

Верховный Суд отмечает, что основным градостроительным документом на местном уровне является генеральный план населенного пункта, а план зонирования и детальный план территории разрабатываются на основании этого документа. Кроме того, план зонирования разрабатывается на основе генплана и не должен ему противоречить.

Суды в свою очередь установили, что часть территории, включенной в план зонирования территории Николаева, в генеральным плане отнесена;

– к озелененной территории общего использования; – землям зеленых насаждений и территории проектного состояния рекреационных учреждений; – объектам зеленого хозяйства, отнесенных к территории рекреационного назначения; – прибрежных территорий и защитных полос; – принадлежат к землям государственного лесного фонда.

В плане зонирования такие территории определены как:

– зоны усадебной жилой застройки, внутри которой предполагается строительство одноквартирных жилых домов до четырех этажей и сблокированных одно-, двухквартирных жилых домов на смежных участках; – зоны смешанной жилой застройки средней этажности и общественной застройки, внутри которой предполагается строительство многоквартирных жилых домов этажностью от пяти до девяти этажей; – деловой зоны центров районного значения, внутри которой предусматривается расположение административных, деловых, финансовых, торговых учреждений, заведений обслуживания и сопутствующих к ним элементов транспортной инфраструктуры; – в зону КС-5 и частично в производственную зону предприятий ІІІ класса вредности, где предполагается строительство складских предприятий, предприятий по обслуживанию автомобилей; – в зону инженерной инфраструктуры, в пределах которой предусмотрено размещение объектов канализации города.

Суд отмечает, что землям рекреационного назначения принадлежат земли, которые используются для организации отдыха населения, туризма и проведения спортивных мероприятий. На подобных территориях запрещается деятельность, препятствующая или может препятствовать использованию их по назначению, а также негативно влияет или может повлиять на естественное состояние этих земель.

«Слушными являются также ссылки судов предыдущих инстанций на пункт 10.4(б) раздела 10 ДБН 360-92, согласно которому прямо запрещено хозяйственное и другое строительство в пределах зеленых зон. Кроме этого, согласно статьям 55, 57 Земельного Кодекса Украины земли лесохозяйственного назначения используются исключительно для ведения лесохозяйственной деятельности и не могут быть предоставлены для застройки жилыми домами. Статьей 89 Водного Кодекса Украины и статьей 61 Земельного Кодекса Украины предусмотрено, что прибрежные защитные полосы являются природоохранной территорией с режимом ограниченной хозяйственной деятельности. В прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах запрещается строительство любых сооружений (кроме гидротехнических, навигационного назначения, гидрометрических и линейных), в том числе баз отдыха, дач, гаражей и стоянок автомобилей. При таких обстоятельствах коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, что утвержденный спорным решением Горсовета план зонирования не соответствовал положениям действующего генерального плана и противоречил требованиям законодательства», – говорится в решении ВС в составе коллегии судей Кассационного административного суда.

Отметим, что план зонирования Николаева был разработан государственным предприятием «Украинский государственный научно-исследовательский институт проектирования городов «Діпромісто» согласно договору от 30 мая 2012, заключенному с Управлением градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета.

В 2015 году управление градостроительства городского совета заключило договор с «Діпромісто» об обновлении плана зонирования.

Стоит сказать, что из-за проблем с планом зонирования в городе возник ряд земельных вопросов. В частности, Николаевский горсовет из-за незаконного зонинга не мог передавать землю в пользование или собственность.

В 2019 году в Николаевском горсовета стали заново разрабатывать новый генеральный план города, зонинг и историко-архитектурный опорный план.