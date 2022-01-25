Из-за сильного снегопада в Стамбуле временно закрыли аэропорт и автовокзалы, а госучреждения и ТРЦ сократили время работы

В турецком Стамбуле из-за аномальных снегопадов закрыли автовокзалы, некоторые въезды в город, сократили часы работы госучреждений.

Об это сообщил губернатор провинции Стамбул Али Йерликай в Twitter во вторник, 25 января.

«Въезды в город со стороны Эссенер и Нарем, автовокзалы закрыты до 8.00 завтрашнего дня», – написал губернатор провинции Стамбул.

Также в город не будут пускать движущиеся транспортные средства со стороны района Фракия.

Накануне из-за непогоды все торговые центры в городе прекратили работу раньше привычного графика – в 19:30 по местному времени (18:30 по Киеву). А сегодня государственные учреждения и организации будут работать до 15:30.

По состоянию на 05:30 25 января, 5 тысяч 57 человек, застрявших на дороге из-за снегопада, эвакуированы, 3 тысячи 180 человек размещены в отелях, гостевых домах и общежитиях.

Сообщается, что закрытие взлетно-посадочных полос аэропорта Стамбула продлено до 13.00, а процедуры эвакуации всех пассажиров, ожидающих в самолетах на перроне, завершены.

В авиакомпании Turkish Airlines утром 25 января заявили, что приостановка всех рейсов из аэропорта Стамбула продлился по крайней мере до 00:00 26 января. По словам главы компании, в отелях на время задержки полетов были размещены 5420 человек.

Как сообщает Анадолу со ссылкой на метеорологов, непогода продлится несколько дней. В аэропорту Стамбула все рейсы временно приостановлены, по крайней мере, до 12:00 по Киеву.

Местные метеорологи называют такие снегопады «осадками стихийного бедствия». Известно, что в некоторых регионах, в таких как Арнавуткей, Башакшехир и Султангази, толщина снега увеличилась до 80-85 сантиметров, а в центре Стамбула толщина снега составляла около 35 сантиметров.

Напомним, как в декабре 2021 года в египетском курортном городе Александрания впервые за 10 лет выпал снег. Еще на одном египетском курорте 1 января выпал снег с градом.