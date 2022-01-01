ВСП отправил в отставку судью Центрального райсуда Николаева и главу Очаковского суда

Судья Оксана Мамаева по центру Высший совет правосудия уволил в отставку судью Центрального районного суда Николаева Оксану Мамаеву и главу Очаковского горрайонного суда Николаевской области Людмилу Казанли.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

На заседании Высшего совета правосудия 25 января были рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с представлением заявлений об отставке. На этом основании ВСП принял решение об увольнении судьи Центрального райсуда Николаева Оксаны Мамаевой и судьи Очаковского горрайонного суда Николаевской области Людмилы Казанли.

Добавим, что Оксана Мамаева, до назначения в Центральный райсуд Николаева в апреле 2013 года, занимала должность судьи Красноперекопского горрайонного суда Автономной республики Крым.

Согласно электронной декларации Оксаны Мамаевой, за 2020 год она заработала 1 миллион 132 тысячи гривен, ее муж получил 17 тысяч гривен помощи, как переселенец, и 5 тысяч гривен помощи по безработице. Из объектов недвижимости в декларации судьи указаны квартира в Крыму ее мужа Виктора, которой он владеет с 1995 года, земельный участок и гараж тоже в Крыму. Также Мамаева задекларировала квартиру в Николаеве, которую она арендует с 2019 года. В разделе транспортных средств есть только Toyota Carina 1987 года выпуска, которую использует супруг судьи с 2012 года по генеральной доверенности. Что касается денежных активов, то они с мужем хранят 25 тысяч долларов наличными 2 тысячи на банковском счете.

Что касается главы Очаковского горрайонного суда Людмилы Казанли, то она за 2020 год получила 1 миллион 256 тысяч гривен зарплаты и 125 тысяч гривен пенсии. В разделе недвижимости судья задекларировала два земельных участка в Очаковском районе, две квартиры в Очакове, и нежилой дом там же. Из транспортных средств Казанли указала Мотокатер и Мотобот, которые она приобрела в 2020 году. В разделе денежных активов в ее декларации ничего не указано.

Стоит также отметить, что судья Оксана Мамаева входила в состав коллегий по ряду уголовных производств, которые до сих пор не рассмотрены. В частности, речь о деле о взятке экс-замглавы областной Государственной фискальной службы Романа Подгородинского. Под суд его отдали еще в феврале 2017 года.

Помимо этого, в производстве Мамаевой находилось уголовное производство относительно экс-начальника Николаевского следственного изолятора Романа Цыбули, которого обвиняют в получении взятки.

Не так давно в Центральном райсуде прошло первое заседани по сути по делу о вымогательстве, фигурантами которого являются скандально известный Юрий Богомятков и Владимир Шорников (который также проходит по делу и покушении на николаевского бизнесмена Михаила Титова). Оксана Мамаева также входила в коллегию, которая рассматривает это дело.