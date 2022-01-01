Базовые реанимационные мероприятия и остановка кровотечений: центр SAMPLE приглашает на курсы домедицинской помощи

30 января и 5 февраля социальное предприятие «SAMPLE» организовывает в Николаеве два курса по обучению навыкам домедицинской помощи. Программа курсов соответствует требованиям международной программы BLS (basic life support), B-con (bleeding control), а также приказам МОЗ Украины.
Об этом сообщают организаторы.
- Наши курсы особенно ценны тем, что обучение проводит врач реаниматолог с реальным опытом реанимационных мероприятий. Обучение рассчитаны на каждого, кто хочет быть готовым спасти жизнь близкого ему человека, коллеги и просто прохожего на улице. Алгоритм оказания домедицинской помощи одинаково понятен и доступен как подростку, так и пожилому человеку. Также, дополнительно к программам этих 2-х курсов, каждый участник получит рекомендации центра по комплектации личной аптечки и «тревожного чемодана» на случай чрезвычайной ситуации или войны, - рассказывает создательница центра «SAMPLE» Татьяна Вязникова.
30 ЯНВАРЯ - курс BLS/AED (basic life support) • базовые реанимационные мероприятия с использованием автоматического внешнего дефибриллятора.
Продолжительность курса - 8 часов.
ПЛАН курса:
• юридические и этические аспекты предоставления домедицинской помощи;
• правила поведения на месте происшествия;
• алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации;
• проведение сердечно-легочной реанимации с автоматическим внешним дефибриллятором;
• перевод пострадавшего в стабильное боковое положение;
• алгоритм действий при обструкции дыхательных путей;
• отработка навыков при разных сценариях.
Зарегистрироваться на этот курс можно по ссылке
5 ФЕВРАЛЯ - курс B-con (bleeding control) • домедицинская помощь при кровотечениях (рекомендуется проходить после базового курса).
Продолжительность курса - 8 часов.
ПЛАН курса:
• юридические и этические аспекты оказания домедицинской помощи;
• правила поведения на месте происшествия;
• определение признаков массивного кровотечения;
• остановка кровотечения с помощью давящей повязки;
• остановка кровотечения с помощью кровоостанавливающих жгутов разного типа;
• перевод пострадавшего в стабильное боковое положение;
• отработка навыков при разных сценариях.
Зарегистрироваться на этот курс можно по ссылке
ВНИМАНИЕ - Количество мест на каждый из курсов ОГРАНИЧЕНО!
Место на курсе закрепляется только после полной оплаты.
Детали, дополнительная информация - 098 674 13 41 (Viber, Telegram)
Умение оказывать первую помощь – пожалуй, самые необходимые знания и навыки в жизни. Может оказаться, что сохранение жизни и здоровья близкого человека будет зависеть только от вас. Процесс обучения на курсах несложен и основная часть - практические занятия на тренажере-манекене. Также в системе обучения предусмотрено моделирование критических ситуаций, которые помогают закрепить полученные знания.
Отработка навыков проходить с использованием качественных материалов для домедицинской помощи (жгутов кровоостанавливающих типа SWAT и САТ, Israeli bandage и др.), на современных манекенах Laerdal Little Anne QCPR (с обратной связью) и обучающим дефибриллятором Prestan. Все материалы для отработок предоставляются. Обучение проходит в соответствии с карантинными ограничениями.
- Социальное предприятие «SAMPLE» также проводит индивидуальные и корпоративные обучения для компаний. Работодателям, директорам по персоналу и инженерам по охране труда рекомендуем пройти наши курсы первыми. Это позволит оценить уровень обучения и удостоверится в необходимость проведения таких курсов для своих сотрудников, - отмечает Татьяна Вязникова.
Отзывы о курсах - доступны по ссылке
Фото и видео отчеты - доступны по ссылке
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Отметим, что курсы домедицинской помощи «SAMPLE» стали победителем конкурса «Лучшие практики молодежного социально-ответственного бизнеса Николаевщины» в номинации «Лучшие практики по развитию образования, обучения и просветительской деятельности».
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