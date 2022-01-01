Базовые реанимационные мероприятия и остановка кровотечений: центр SAMPLE приглашает на курсы домедицинской помощи

30 января и 5 февраля социальное предприятие «SAMPLE» организовывает в Николаеве два курса по обучению навыкам домедицинской помощи. Программа курсов соответствует требованиям международной программы BLS (basic life support), B-con (bleeding control), а также приказам МОЗ Украины.

Об этом сообщают организаторы.

- Наши курсы особенно ценны тем, что обучение проводит врач реаниматолог с реальным опытом реанимационных мероприятий. Обучение рассчитаны на каждого, кто хочет быть готовым спасти жизнь близкого ему человека, коллеги и просто прохожего на улице. Алгоритм оказания домедицинской помощи одинаково понятен и доступен как подростку, так и пожилому человеку. Также, дополнительно к программам этих 2-х курсов, каждый участник получит рекомендации центра по комплектации личной аптечки и «тревожного чемодана» на случай чрезвычайной ситуации или войны, - рассказывает создательница центра «SAMPLE» Татьяна Вязникова.

30 ЯНВАРЯ - курс BLS/AED (basic life support) • базовые реанимационные мероприятия с использованием автоматического внешнего дефибриллятора.

Продолжительность курса - 8 часов.

ПЛАН курса:

• юридические и этические аспекты предоставления домедицинской помощи;

• правила поведения на месте происшествия;

• алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации;

• проведение сердечно-легочной реанимации с автоматическим внешним дефибриллятором;

• перевод пострадавшего в стабильное боковое положение;

• алгоритм действий при обструкции дыхательных путей;

• отработка навыков при разных сценариях.

Зарегистрироваться на этот курс можно по ссылке

5 ФЕВРАЛЯ - курс B-con (bleeding control) • домедицинская помощь при кровотечениях (рекомендуется проходить после базового курса).

Продолжительность курса - 8 часов.

ПЛАН курса:

• юридические и этические аспекты оказания домедицинской помощи;

• правила поведения на месте происшествия;

• определение признаков массивного кровотечения;

• остановка кровотечения с помощью давящей повязки;

• остановка кровотечения с помощью кровоостанавливающих жгутов разного типа;

• перевод пострадавшего в стабильное боковое положение;

• отработка навыков при разных сценариях.

Зарегистрироваться на этот курс можно по ссылке

ВНИМАНИЕ - Количество мест на каждый из курсов ОГРАНИЧЕНО!

Место на курсе закрепляется только после полной оплаты.

Детали, дополнительная информация - 098 674 13 41 (Viber, Telegram)





Умение оказывать первую помощь – пожалуй, самые необходимые знания и навыки в жизни. Может оказаться, что сохранение жизни и здоровья близкого человека будет зависеть только от вас. Процесс обучения на курсах несложен и основная часть - практические занятия на тренажере-манекене. Также в системе обучения предусмотрено моделирование критических ситуаций, которые помогают закрепить полученные знания.

Отработка навыков проходить с использованием качественных материалов для домедицинской помощи (жгутов кровоостанавливающих типа SWAT и САТ, Israeli bandage и др.), на современных манекенах Laerdal Little Anne QCPR (с обратной связью) и обучающим дефибриллятором Prestan. Все материалы для отработок предоставляются. Обучение проходит в соответствии с карантинными ограничениями.

- Социальное предприятие «SAMPLE» также проводит индивидуальные и корпоративные обучения для компаний. Работодателям, директорам по персоналу и инженерам по охране труда рекомендуем пройти наши курсы первыми. Это позволит оценить уровень обучения и удостоверится в необходимость проведения таких курсов для своих сотрудников, - отмечает Татьяна Вязникова.

Отзывы о курсах - доступны по ссылке

Фото и видео отчеты - доступны по ссылке

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Отметим, что курсы домедицинской помощи «SAMPLE» стали победителем конкурса «Лучшие практики молодежного социально-ответственного бизнеса Николаевщины» в номинации «Лучшие практики по развитию образования, обучения и просветительской деятельности».

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