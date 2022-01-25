В Николаевском аэропорту рассказали о рейсе «Николаев-Киев» от «Мотор Сич» и планах на другие внутренние перелеты: «Это удобно и доступно»

На КП «Николаевский международный аэропорт» рассказали подробнее о регулярном рейсе «Николаев-Киев», который осуществляет авиакомпания «Мотор Сич».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в понедельник, 21 января из Николаевского международного аэропорта в украинскую столицу отправился первый борт авиакомпании «Мотор Сич».

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким отметил, что самолет из Николаева прилетает почти в центр Киева, а не в Борисполь, откуда нужно еще добираться в столицу. Также он отметил, что областная власть привлекает жителей регионов-соседей для того, чтобы они летали в Киев с Николаева.

Петр Кызым

— Рейс настроен таким образом, что можно путешествовать в Киев в туристических целях: утром летишь, а вечером уже возвращаешься обратно. И также с точки зрения бизнеса, очень удобно решать свои вопросы, работать ли, если нужно срочно уехать в Киев и это очень экономит время. Сегодня хотим представить вам самолет. Сказать, что это удобно, доступно. Мы привлекаем к нашим коллегам и соседям Херсонщину. Они также подтвердили, что это удобно: у них рейс был только из Одессы, и они охотно будут пользоваться нашим рейсом, - сказал Ким.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, в свою очередь, поблагодарила предпринимателей, которые помогают аэропорту.

— Хочу обратиться сегодня ко всем, и сказать что это выдающееся событие, наконец-то мы возобновляем рейс Николаев-Киев. И хочу сегодня поблагодарить весь неравнодушный бизнес, который до сих пор помогают аэропорту, хочу обратится к ним, для того что бы они и дальше «держали руку на пульсе», покупали билеты на самолет. Хочу отдельно поблагодарить предприятия «Техноторг» господину Лужному, которые помогает аэропорту, поблагодарить николаевский глиноземный завод, «Нибулону», «Ника-Тере», всем кто постоянно помогает нашим коммунальным предприятиям, - отметила глава облсовета.

В то же время, секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько отметил, что аэропорт – это гарантия инвестиционной привлекательности региона.

— Достаточно известный всем факт о том, что аэропорт в городе значительно улучшает инвестиционную привлекательность этого города и региона и чем больше у нас будет таких рейсов, тем более будут увеличиваться наши инвестиционные рейтинги, - отметил Фалько.

Заместитель директора авиакомпании «Мотор Сич» Алексей Поликов поблагодарил власть за заинтересованность и добавил, что компания готова к дальнейшему сотрудничеству.

— Очень приятно, когда местная власть заинтересована в развитии аэропорта и рейсов региона. Со своей стороны мы тоже заинтересованы, есть проекты, расширения рейсов отсюда. Но все будет зависеть от вас. Если вы заинтересованы будете, мы готовы сотрудничать, - сказал Поликов.

Директор аэропорта Петр Кызым добавил, что «Мотор Сич» зашла в аэропорт на базирование. Помимо рейса «Николаев-Киев» рассматриваются и другие направления. А из Киева будет удобно летать во Львов.

— Компания «Мотор Сич» зашла в Николаевский международный аэропорт не просто для рейсов, а на базирование. Мы рассматриваем разные направления. Уже, в свою очередь, начали новое направление во Львов, но Львов будет выполняться через посадку в Киеве. Если есть желающие, уже сейчас мы можем направляться во Львов, - сказал Кызым.

В ответ на вопрос, будут ли прямые рейсы до Львова, Кызым сообщил, что этот вариант рассматривается, но необходимо понимать, будет ли спрос.

— Прямые рейсы рассматриваются, но мы не видим пока потенциала на прямые рейсы. Будет проанализировано, сколько пассажиров, как, какой есть запрос у пассажира, и тогда он сразу будет открыт, - сказал Кызым.

Для того, чтобы это понять, аэропорт уже заказал опрос, насколько это необходимо жителям Николаевщины и близлежащих регионов, о чем сообщила глава облсовета Анна Замазеева. Также рассматриваются варианты направлений в Харьков и Запорожье.

Отметим, рейс «Николаев-Киев» будет стоить от 1200 до 2000 гривен. Самолет приземляется в аэропорту «Жуляны». Рейс будет осуществляться четыре раза в неделю – из Николаева утром, а из Киева вечером.

Напомним, что ранее в Николаевском международном аэропорту состоялось торжественное открытие рейса «Николаев-Стамбул» от авиакомпании Turkish Airlines.