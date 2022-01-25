В гумпомощи нуждаются почти 3 миллиона украинцев, пострадавших в результате военных действий на Донбассе, – ООН

В гуманитарной помощи в Украине нуждаются около 2,9 миллионов человек. Большая часть – это люди, которые пострадали в результате событий на востоке Украины и проживающие на территориях, которые неподконтрольны правительству.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

В конце 2021 года ООН разработала План гуманитарного реагирования на 2022 год по Украине. Он предусматривает оказание помощи1,8 миллионам человек. Для реализации этого Плана требуется 190 миллионов долларов.

«Гуманитарное сообщество в Украине стремится поддерживать народ Украины и решать существующие и потенциальные потребности, проявляя беспристрастность, независимость и нейтральность», – говорится в заявлении, с которым на брифинге в Нью-Йорке выступил пресс-секретарь ООН.

Напомним, что ранее на оккупированную российскими войсками территорию Донбасса отправили 17 грузовиков с гуманитарной помощью.