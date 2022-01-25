Минздрав открыл контакт-центр, где можно получить информацию по выплатам зарплат медикам

Министерство здравоохранения открыло контакт-центр, в котором можно получить информацию по выплатам повышенных зарплат медицинским работникам. Обратиться в центр за консультацией смогут врачи, медсестры и представители медицинского сообщества из разных уголков страны.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Центр будет предоставлять консультации руководителям медучреждений, медицинским работникам и представителям органов местного самоуправления по формированию эффективной сети учреждений здравоохранения, трансформации госпитальных округов и выплатам базовой заработной платы.

Позвонить в контакт-центр можно по номеру 0 800 60 20 21.

Алгоритм работы контакт-центра будет устроен таким образом, что каждое обращение от медработников или представителей органов местного самоуправления будет зарегистрировано и передано в работу. После уточнения необходимой информации заявителю будет предоставляться обратная связь. Благодаря такому алгоритму медики смогут максимально быстро получить исчерпывающий ответ,- говорится в сообщении.

Напомним, что в начале января правительство увеличило зарплаты для украинских медиков.