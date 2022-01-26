В Украину на выставку привезут меч гетмана Сагайдачного

Меч Петра Сагайдачного привезут в Украину для экспонирования в честь 400-летия со дня смерти украинского гетмана.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

О временном возвращении меча в Украину договорился министр Александр Ткаченко во время визита в литовский Каунас, где он встретился с польским коллегой Петром Глинским.

- Важно, чтобы украинцы вживую могли увидеть бесценные для истории Украины достопримечательности. Решение о привозе меча Петра Сагайдачного в Украину уже устно согласовал министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский. Впереди организация этого процесса, - сообщил Ткаченко.

В настоящее время меч Петра Сагайдачного находится в арсенале Вавельского королевского замка в Кракове. Его в 1621 году будущий король Речи Посполитой королевич Владислав IV Ваза вручил Сагайдачному за победу над турками под Хотином.

Напомним, ранее в Украину из Швеции привозили оригинал Конституции Пилипа Орлика.