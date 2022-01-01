В Николаеве умерла известная актриса русдрама Сталина Лагошняк

Театральное сообщество Николаева переживает тяжелую утрату. 25 января ушла из жизни народная артистка Украины, актриса русского драматического театра Сталина Лагошняк. Ей было 82 года.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Сталина Лагошняк родилась в 1939 году в деревне Бабстово Еврейской автономной области РСФСР. Окончила Днепропетровское театральное училище. Работала актрисой в Тернопольском украинском музыкально-драматическом театре и Николаевском украинском музыкально-драматическом театре. С 1969 года – актриса Николаевского русского драматического театра им. Чкалова (ныне – Николаевский академический художественный русский драматический театр).

В течение 30 лет актриса была заведующей труппой театра. В качестве режиссера поставила ряд представлений для детей и взрослой аудитории. Как отмечают в русдраме, за годы работы она создала обширную галерею образов как драматического, так и комедийно-характерного плана: Луиза – «Коварство и любовь» Ф. Шиллера; Надя – «Последний срок» B. Распутина; Надежда Березкина – «Живи и помни» В. Распутина; Елизавета Семеновна – «Все начинается с любви» Г. Голубенко, Л. Сущенко, В. Хайта; Лиза – «Горе от ума» А. Грибоедова и десятки других.

В 1996 году она была удостоена звания «Заслуженная артистка Украины», а в 2014 году за весомый личный вклад в развитие и сохранение театрального искусства Николаевщины, высокое профессиональное мастерство, самоотверженный плодотворный труд, активную жизненную позицию Сталину Васильевну наградили отличием Николаевского областного совета «За заслуги перед Николаевщиной» ІІ степени. В 2017 году она получила этот же знак отличия I степени. В 2019 году она была награждена отличием Николаевского областного совета «Крест Святого Николая».

Прощание со Сталиной Лагошняк состоится в четверг, 27 января с 12:00 до 14:00 на сцене Николаевского академического художественного русского драматического театра.