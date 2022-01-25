Вакцинация от COVID-19 безальтернативна, - Президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что альтернативы вакцинации для преодоления пандемии COVID-19 и сохранения жизни нет, и призвал граждан прививаться.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

- Есть все шансы надеяться, что 2022 год может быть последним для пандемии COVID-19. Для этого требуется высокий уровень охвата прививками. Мы должны быть вакцинированы, чтобы быть здоровыми. И это безальтернативно, - заявил Президент в видеообращении по итогам заседания СНБО в Киеве.

По его словам, количество новых случаев заболевания растет, но уровень госпитализации почти вдвое меньше по сравнению с пиком заболеваемости осенью 2021 года. В ковидных больницах занято только 28% койко-мест.

- Одна из главных причин – это вакцинация. Люди, имеющие прививку, переносят болезнь значительно легче, – подчеркнул Глава государства.

Владимир Зеленский также поддержал стратегию вакцинации бустерными дозами:

- Есть четкое понимание, что иммунитет растет после каждой последующей дозы вакцины, а стратегия бустеризации уже стала единственным стандартом для развитых стран.

Напомним, что сделать базовый курс или бустерную прививку от COVID-19 можно в любом пункте или центре вакцинации. Адреса и контакты доступны на сайте vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0800602019.

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