Николаевская полиция разыскивает 48-летнего мужчину, который не вернулся домой

В Николаеве полиция разыскивает 48-летнего мужчину, который вышел из дома и пропал.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Отделение полиции №2 Николаевского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области разыскивает 48-летнего Авдеенко Константина Владимировича, который утром 25 января ушел из дома по Богоявленскому проспекту и до настоящего времени место его нахождения неизвестно.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, на голове имеет послеоперационный шрам;

Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, серую шапку, синие джинсы с разрезами.

«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции №2 Николаевского районного управления по адресу: Николаев, ул. 12-я Продольная, 42-А или по телефонам (0512) 64-95-99, (0512) 53-13-59, 102», - говорится в сообщении.

Напомним, что николаевская полиция разыскивает мужчину, пропавшего из медучреждения.