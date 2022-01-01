Апелляционный суд все же восстановил в должности преподавателя николаевского училища, которого уволили, пока он проходил службу в ВСУ

Николаевский апелляционный суд восстановил в должности преподавателя физкультуры из ВПУ №21 Дмитрий Титушина, которого уволили по возращению с воинской службы.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление суда.

Как известно, Дмитрий Титушин работал преподавателем физкультуры в училище с 1999 года. В 2017 году его призвали в ряды ВСУ. До 2020 года он служил в 79-й ДШБ. Однако руководство училища незадолго до возвращения Титушина на работу, уволило его.

По окончанию срока действия заключенного с ВПУ №21 контракта, с 3 июля 2017 года Титушин ушел в отпуск, во время которого заключил контракт на прохождение воинской службы, о чем сообщил руководство училища. Во время службы за ним числилось место в ВПУ №21 и выплачивалась заработная плата.

27 июля 2020 года у Титушин освободился с воинской службы. Предварительно он уведомил руководство училища о том, что с 1 августа 2020 года возвращается на работу, но по возвращению он получил приказ об увольнении с должности руководителя физического воспитания из-за окончания срока действия трудового контракта.

Преподаватель счел увольнение незаконным и обратился с соответствующим иском в суд, в котором просил отменить приказ училища и восстановить его в должности. Заводский районный суд ему в этом отказал.

Апелляционный суд, в свою очередь, учел, что несмотря на истечения срока действия контракта до 30 июня 2017 года, по приказу от 16 июня того же года Титушину дали ежегодный отпуск на 56 дней (с 3 июля по 28 августа). И вопрос о его последующем увольнении не был решен.

Суд также подтвердил, что на момент прохождения истцом воинской службы за ним было сохранено рабочее место и средний заработок.

«При приведенных обстоятельствах, истец считал, что трудовые правоотношения продлены, (…) и потому он надлежащим образом 14 июля 2020 уведомил работодателя о последующем освобождении с военной службы и своем намерении с 1 августа 2012 года приступить к исполнению трудовых обязанностей руководителя физического воспитания ВПУ №21», – говорится в решении суда.

«При таких обстоятельствах, предоставляя работнику ежегодный отпуск, по истечении срока трудового договора и сохраняя его рабочее место с начислением и выплатой среднего заработка на время исполнения военной обязанности, работодатель продлил с работником трудовые отношения на неопределенный срок, предоставляя ему трудовые гарантии и защищая его трудовые права», – отмечается в документе.

Апелляционный суд пришел к выводу, что увольнение Титушина было незаконным, поскольку трудовые отношения трансформировались из срочного договора в бессрочный, и отменил решение Заводского суда, тем самым восстановив Титушина в должности с 29 июля 2020 года с компенсацией заработной платы.