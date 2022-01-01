Известные николаевцы рассказали о необходимости вакцинироваться от COVID: «У меня много планов и мне нужно здоровье для их реализации»

Известные николаевцы рассказали о важности вакцинации от COVID-19 и призвали других прививаться от коронавируса.

Видео опубликовали на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что министерство здравоохранения Украины совместно с Красным Крестом запустили всеукраинскую кампанию по вакцинации. На видео известные люди Николаевской области рассказали, почему они вакцинировались от COVID-19.

«Отметим, что сейчас вакцинироваться от COVID-19 очень просто, ведь для проведения прививки на территории области создано и работает 22 мобильных бригады, 112 стационарных пунктов прививок и 19 центров массовой вакцинации», - сказано в сообщении.

Генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский отметил, что вакцинировал 90% сотрудников завода.

— С начала пандемии наша компания поддерживает медиков и пациентов Николаевской области. В нашей компании семь тысяч работающих. Мы сделали все, чтоб 90% вакцинировались. Вакцинация нужна, - отметил Вадатурский.

Депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Юрий Степанец отметил, что вакцинировался, потому что хочет оставаться здоровым.

— Каждый человек уникален. У всех своя жизнь, свои ежедневные задания и планы. Неважно, вы из маленького села или из большого города, чем вы занимаетесь или где работаете – вы важны. Не стоит давать COVID-19 шансов навредить вашему здоровью. Я вакцинировался, потому что у меня еще много планов и мне нужно здоровье для их реализации. Вакцинирован – значит защищен, - сказал Юрий Степанец.

Соучредитель фитнес-клуба Максим Бревда отметил, что бизнес может работать, когда люди вакцинированы.

— Пандемия коронавируса навредила не только бизнесу, но и нашим клиентам. Мы не могли работать, а люди не могли пользоваться нашими услугами. Вакцинация от COVID-19 – это не только о защите своего здоровья, это о возможности вернуться в нормальную жизнь. Именно поэтому мы с коллективом вакцинировались, - добавил Максим Бревда.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что альтернативы вакцинации для преодоления пандемии COVID-19 и сохранения жизни нет, и призвал граждан прививаться.