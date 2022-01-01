В Николаеве продлили движение маршрута №20

Исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал изменения в маршрутное такси №20.

Соответствующее решение приняли во время заседания 26 января, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Данным проектом решения предусматриваются изменения в схему маршрутного такси №20. А именно – изменить конечную остановку. Тем самым, перевоз будет обеспечен в микрорайон Широкая Балка, - рассказал он.

Ранее конечной остановкой «маршрутки» была улица Старофортечная (Хлебзавод). Сейчас транспорт будет курсировать до супермаркета «Таврия» (проспект Богоявленский, 234В) в Корабельном районе Николаева.

При этом отмечалось, что цена маршрута остается прежней.

Напомним, как на «Николаевпасстрансе» пообещали, что в начале лета город получит первую партию новых автобусов – их планируют запустить в отдаленные микрорайоны.