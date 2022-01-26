«Убираем коррупцию в общественном транспорте»: Нардеп Негулевский рассказал о внедрении электронного билета

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский рассказал о внедрении электронного билета.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

«Убираем коррупцию в общественном транспорте. К сожалению, в настоящее время в общественном транспорте обращается более 40 миллиардов незаконных теневых денег. Однако одна из ключевых реформ транспортной отрасли – это внедрение электронного билета», - отметил нардеп.

Он сообщил, что в среду, 26 января, в Верховной Раде в первом чтении поддержали проект Закона №5705 относительно внедрения электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте:

- электронные билеты, как одна из разновидностей проездных документов в общественном транспорте и электронный билет определяем на уровне с бумажным.

- использование электронного билета в качестве правового основания для заключения договора перевозки пассажира и багажа.

«Также создаем условия для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте», - добавил депутат.

Напомним, ранее народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Негулевский анонсировал ремонт дорог вдоль береговой линии Коблево и в Баштанке.