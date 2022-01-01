«Николаевводоканал» не без конфликтов продолжает отключать от услуги абонентов-должников - кто-то платит, а кто-то вызывает полицию

В среду, 26 января, состоялся очередной рейд по отключению абонентов, имеющих задолженность перед ГКП «Николаевводоканал».

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Первым делом бригада предприятия выехала по адресу: переулок Коллективный, 26, где у абонента за три года накопилось около 20 тысяч гривен. Специалистов предприятия встретили недоброжелательно настроенные владельцы, которые заявляли, что их не предупреждали о предстоящем отключении от услуги. Также они заверяли, что долгов у них нет и они платят, но доказать свои слова квитанциями об оплате отказывались.

Кроме этого жильцов частного дома не устраивали предоставленные сотрудником предприятия документы, где указывался размер долга по месяцам, норма закона, что предприятие имеет право отключать от услуги внекарантинный период, а как известно, Николаев уже второй месяц пребывает в «желтой зоне» карантина, а также документ о том, что один из жильцов ранее отказался подписывать предупреждение о предстоящем отключении.

Разговор проходил на повышенных тонах, жильцы вырывали документы из рук работников «Николаевводоканала» и вели себя по хамски. В итоге, николаевцы вызвали полицию на место, чтобы те предотвратили отключение.

Учитывая тот факт, что колодец был заасфальтирован и добраться к нему без специальной техники невозможно, то отключение должников от услуги по этому адресу временно перенесли.

— Мы обязательно вернемся к этому абоненту со всеми необходимыми документами. Сегодня абонент вызывал полицию, чтобы предотвратить наши действия, в следующий раз мы приедем к ним полицией, потому что закон обязывает абонента своевременно оплачивать услуги в полном объеме, чего на сегодняшний день мы не видим. Все распечатки и документы будут предоставлены абоненту с мокрыми печатями, подписями. Работы по этому адресу не завершены, когда у нас будет возможность в виду свободной техники, мы это осуществим, - заявила пресс-секретарь КП «Николаевводоканал» Ирина Крисанова, отметив, что предприятие уже обратилось в суд по взысканию задолженности.

После этого специалисты предприятия выехали по адресу: улица Новаторов, 11. У абонента был долг в размере 9 тысяч 847 гривен, его ранее уже отключали от услуги путем перекрытия крану и его опломбирования. Несмотря на это долги у абонента накапливались, к тому же, он самовольно срывал пломбу, поэтому в этот раз его решили отключить от водоснабжения механическим путем.

Теперь абонент не сможет самостоятельно возобновить водоснабжение, сначала ему придется погасить долг, вызвать бригаду «Николаевводоканала» и оплатить услуги по подключению водоснабжения. Отметим, что по информации от сотрудников предприятия должник уже поехал погашать долги.

Напомним, что 24 января в Николаеве девятиэтажку отключили от водоснабжения - жильцы задолжали за услуги 283 тысячи гривен.