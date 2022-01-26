В погранслужбе рассказали, куда чаще всего ездили украинцы в 2021 году

Государственная пограничная служба Украины подсчитала количество пропускных операций за 2021 год. Лидерами оказались Польша, Турция и Венгрия.

Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.

«По итогам 2021 года безоговорочным лидером для наших соотечественников остается Республика Польша – более 4,4 миллиона поездок (на 13% больше в сравнении с 2020 годом, - ред.) наших граждан в эту страну. Второе место достается Турции с общим количеством более 2 миллионов украинцев (в 2.1 раза больше, - ред.), которые в основном направлялись на отдых. Третье – более чем 1,7 миллионов ​​пропускных операций (на 5% больше в сравнении с 2020 годом) получает Венгрия», - сказано в сообщении.

Госпогранслужба добавила, что количество путешествий украинцев в Египет возросло вдвое - более 1,4 миллиона поездок. А количество граждан Украины, которые ездили в Беларусь, наоборот, снизилось более чем на 50%.

Служба также отметила, что количество поездок в Россию уменьшилось:

«РФ демонстрирует планомерный спад. В прошлом году в страну-агрессора ездили на 12% украинцев меньше», - уточнили в Госпогранслужбе.

Существенный прирост в процентном плане показывают Румыния - +32% поездок, Молдова - +16%, Словакия - +2% и Германия – +20% путешествий.

Служба выдвинула предположение, что в будущем на первом месте может в списке «Топ 10 посещаемых стран» может оказаться Греция, которая по итогам 2021 года демонстрирует прирост популярности среди украинцев в 7,5 раза. В списке рядом с Греческой Республикой стоят Объединенные Арабские Эмираты и Италия.

Как известно, в 2020 году Украину посетило почти втрое меньше иностранцев, в то время как 11 миллионов украинцев выезжали в 123 страны мира.

Напомним, что ранее Госпогранслужба назвали топ-10 стран, где чаще всего побывали украинцы в первые шесть месяцев 2021 года.