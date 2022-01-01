«Если на территории Вознесенского района увидим триколор – будем действовать решительно и бескомпромиссно», - нардеп Чорноморов с трибуны ВР

В случае, если на территории Вознесенской громады появится триколор, люди настроены действовать решительно и бескомпромиссно.

Такое заявление Артем Чорноморов сделал в ходе заседания Верховной Рады Украины, о чем написал на своей странице в Facebook.

«Во время выступления с трибуны Верховной Рады подчеркнул, что всех нас, народных депутатов, избрал украинский народ, чтобы мы представляли их интересы. Основная задача депутатов, избравшихся на мажоритарных округах, – решать проблемы и лоббировать интересы своих округов законным образом. При этом каждый из нас, голосуя за законы, стремится, чтобы они работали. Я очень радуюсь, что принятые нами законы поспособствовали тому, что только за прошлый год в округе, который я представляю, было создано дополнительных 700 рабочих мест. Речь идет о строительстве крупнейшей в Европе и первой в Украине креветочной фермы, о которой я рассказывал ранее, о строительстве нового агрегата на нашей Ташлыкской ГАЭС, работающей для сохранения нашей энергонезависимости», - написал на своей странице в соцсети нардеп.

Он отметил, что на его мажоритарном округе есть и проблемы, которые необходимо решать.

«Но не все идет так, как нам бы хотелось. Например, в Березанской ОТГ есть завод, который нашел пробелы в законодательстве и платит меньше налогов в местные бюджеты, чем нужно. Это должен исправить закон 5600. Указал проблему того, что в Коблевской ОТГ имеется проблема вымывания береговой линии. В настоящее время вода поглотила около 200 метров берега и ситуация продолжает ухудшаться. Обратил внимание, что необходимой для поддержки бизнеса является пересмотр ценообразования на газоснабжение. 65 гривен за кубометр для юридических лиц – это большая сумма для многих предприятий. Также подчеркнул важность взвешенного подхода к реформированию «Укрпочты». Ведь почтальон – это единственная связь для многих бабушек в отдаленных селах с окружающим миром», - написал нардеп.

Также Чорноморов заверил, что если на территории Вознесенской громады появится триколор, то люди будут действовать решительно и бескомпромиссно.