Польша начала строительство стены на границе с Беларусью

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26.01.2022 15:11

Польша начала строительство стену заграждений на границе с Беларусью, откуда до сих пор небольшими группами уходят нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает Бабель.

Поляки возводят столбы (высота – 5,5 метра) с большим количеством колючей проволоки. Также устанавливаются датчики движения и камеры.

«Пограничная служба передала строительные площадки подрядчикам. Это самая большая строительная инвестиция в истории Пограничной службы: длина барьера составит 186 км, а стоимость – 1,6 миллиарда злотых (11,2 миллиарда гривен, - ред.)», – говорится в сообщении.

Сотрудники польской пограничной службы почти каждый день сообщают о задержании.

«На этой неделе при попытке незаконного пересечения границы со стороны Беларуси задержали около 50 человек — это граждане Ливана, Ирака и Сирии», - уточнили они.

Как известно, в польский парламент проголосовал за спецзакон относительно строительства стены на внешней границе Польши с ЕС (линия границы с Беларусью, Россией и Украиной).

Напомним, что в ноябре 2021 года за сутки мигранты более 500 раз пытались незаконно пересечь границу Беларуси и Польши.

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