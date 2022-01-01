Польша начала строительство стены на границе с Беларусью

Польша начала строительство стену заграждений на границе с Беларусью, откуда до сих пор небольшими группами уходят нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока.
Об этом сообщает Бабель.
Поляки возводят столбы (высота – 5,5 метра) с большим количеством колючей проволоки. Также устанавливаются датчики движения и камеры.
🆕Ruszyła budowa bariery na granicy polsko🇵🇱-białoruskiej🇧🇾.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 25, 2022
Dzisiaj Straż Graniczna przekazała place pod budowę wykonawcom.
To największa inwestycja budowlana w historii Straży Granicznej.Długość bariery to 186 km,koszt jej budowy - 1,6 mld zł.#UNIBEP @BudimexSA @GrupaPolimex pic.twitter.com/lxf13tSSm2
«Пограничная служба передала строительные площадки подрядчикам. Это самая большая строительная инвестиция в истории Пограничной службы: длина барьера составит 186 км, а стоимость – 1,6 миллиарда злотых (11,2 миллиарда гривен, - ред.)», – говорится в сообщении.
Сотрудники польской пограничной службы почти каждый день сообщают о задержании.
«На этой неделе при попытке незаконного пересечения границы со стороны Беларуси задержали около 50 человек — это граждане Ливана, Ирака и Сирии», - уточнили они.
Как известно, в польский парламент проголосовал за спецзакон относительно строительства стены на внешней границе Польши с ЕС (линия границы с Беларусью, Россией и Украиной).
Напомним, что в ноябре 2021 года за сутки мигранты более 500 раз пытались незаконно пересечь границу Беларуси и Польши.