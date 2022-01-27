В США полицейский доставил женщине еду, потому что её курьера задержали

В США полицейский доставил заказ задержанного курьера. Сотрудник полиции так поступил по собственной инициативе, вероятно, чтобы заказчик все-таки получил свою еду.

Об этом сообщает «Медуза».

На этой неделе жительница американского города Су-Фолс в Южной Дакоте по привычке сделала заказ и не ожидала никакого подвоха.

«Каково же было ее удивление, когда в дверь вместо курьера позвонил улыбающийся полицейский. С заказом в руках. Дальнейший диалог происходил сквозь смех обоих участников: - Я понимаю, что вы ждали не меня, но вашего курьера задержали, поэтому я решил, что доставлю заказ за него. - Спасибо большое!» - отмечает издание.

Полицейского, который ненадолго вынужденно сменил профессию, зовут Сэм Бур. За что именно был задержан курьер, неизвестно.

Это не первый такой случай в США: в июле 2021 года полицейский также доставил заказ после задержания курьера в городе Джонсборо, Арканзас, а в сентябре похожая история произошла в Массачусетсе.

Напомним, ранее в Киеве курьер управлял мопедом без прав и в состоянии наркотического опьянения.