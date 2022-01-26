Дмитрий Оборонько с депутатским корпусом и представителями ОГА поддержали работодателей области

В среду, 26 января, состоялось мероприятие Николаевской областной службы занятости BUSSINES&WORK, на котором рассказали о поддержки работодателей области на сумму около 2 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба центра занятости.

Николай Маринов – заместитель главы ОГА, Дмитрий Оборонько – руководитель НОЦЗ, Игорь Кликов – помощник народного депутата Украины Александра Пасичного, Анна Коверзнева – глава Николаевской районной сонета, работодатели области, представители ОТГ и безработные вели диалог о развитии экономического потенциала области.

Поддержку в реализации программ Николаевской областной службе занятости в течение года выражали и народные депутаты, и глава облгосадминистрации - Виталий Ким.

Николай Маринов обратил внимание на тандем взаимодействия областной государственной администрации со службой занятости:

— Мы совместно реализовали ряд проектов нацеленных на сохранение и создание рабочих мест в области. Сейчас рассматриваем механизмы поддержки жителей сельской местности. Особое значение для нас имеет курортная зона, которая способна пополнять бюджет области. Компенсация ЕСВ от службы занятости – это весомая поддержка для бизнеса, — сообщил он.

Дмитрий Оборонько отметил, что важным для развития области является командная работа службы занятости с депутатским корпусом и органами исполнительной власти управления. Поэтому в решении проблем занятости задействованы народные депутаты и представители районных и областных администраций.

— Инициативы службы занятости активно внедряются в области. Мы находим поддержку со стороны власти. Однако для эффективности нашей работы – мы всегда в диалоге с нашими клиентами. Мы делаем все возможное, чтобы и безработные и работодатели могли найти друг друга. Компенсация Единого социального взноса – это именно та программа, которая помогает одновременно и соискателю работы, и работодателю, — рассказал руководитель центра занятости Дмитрий Оборонько.

Работодатели, которые сегодня получили материальную поддержку от службы занятости – создали новые рабочие места и трудоустроили на них безработных. Также на встрече было представлено историю семейного бизнеса, который был создано благодаря поддержки службы занятости.

Игорь Клыков – помощник народного депутата Украины Александра Пасичного отметил, что предприниматели области всегда могут получить поддержку в госучреждениях.

— Александр Пасичный, как народный депутат Украины отстаивает возможности для бизнесменов области. Во время пандемии работодатели получили существенную помощь от службы занятости, — Игорь Клыков.

В свою очередь глава Николаевского районного совета Анна Коверзнева отметила: «Сегодня мы стали свидетелями оказания реальной помощи со стороны государства своим гражданам. Благодаря реализации программ соискатели работы имеют возможность открывать и развивать свое собственное дело, а работодатели - создавать новые рабочие места и общими усилиями вносить свой вклад в социально- экономическое развитие Украины».

Также, во время встречи было обозначено необходимость легализации занятости в сельской местности за поддержки глав ОТГ.