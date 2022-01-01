За день полицейские «Фантомы» зафиксировали почти одну тысячу нарушений ПДД

В Киеве, полицейские автомобили Фантом (Phantom) зафиксировали первые нарушения правил дорожного движения.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

Со вторника, 25 января, патрульные «Фантомы» начали фиксировать нарушения скоростного режима с моментальной передачей Информации о нарушителях в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении.

«За первый день работы 4 автомобилей "Фантом" было выписано 990 админпостановлений о превышении скорости», - написал Геращенко.

Пример одного из первых админпостановлений

Советник министра отметил, что в отличие от стационарных камер автофиксации превышения скорости, задача «Фантомов» - внезапно фиксировать превышение скорости водителями.

Он также заявил, что Украина продолжит закупку «фантомом»:

«В 2022 году планируется закупить еще 30 автомобилей «Фантом», а в 2023 – еще 50, чего будет достаточно для создания условий для внезапного контроля скорости в потоке, вместе с использованием полуавтоматических камер Truecam», - уточнил Геращенко.

Политик написал, что сейчас разрабатывается законопроект об измерении средней скорости транспортного средства на определенных отрезках автомагистралей.

«Таким образом, водитель будет знать, что нельзя превышать скоростной режим на этом отрезке и подвергать опасности себя и других участников движения».

В комментариях к публикации Геращенко ответил на вопрос пользователя Facebook о том, уберут ли «можорные» номера автомобилей, которые по мнению пользователя, не фиксируются камерами:

«Буквенные номера типа имен САША, МАША отлично фиксируется и получает Штрафы. Пока не решён вопрос по автомобилям дипломатов, номера военных авто, и ряд других спецавтомобилей. Самая большая проблема - это авто двойники и авто зарегистрированные до 2011 года. Бывают неточности в регистрационных данных. Но мы работаем в этом направлении», - ответил он.

В публикации Геращенко добавил, что задача «Фантомов» состоит не в пополнении государственной казны, а в том, чтобы сделать дороги Украины более безопасными.

Напомним, что первые четыре автомобиля-«фантома» были переданы в полиции в декабре 2021 года.