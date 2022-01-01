«Присоединяйтесь к добрым делам»: Ряд николаевских больниц уже получили гуманитарную помощь из Нидерландов

«Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр» и больница скорой медицинской помощи Николаева получили гуманитарную помощь из Нидерландов.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Она отметила, что областные власти искали решение вопроса с оснащением «ковидных» больниц. На инициативу Замазеевой быстро отреагировал голландский волонтер Боб Воуда (Bob Wouda). Благодаря сотрудничеству николаевские больницы получили:

- кровати с электрической регулировкой; - инвалидные кресла; - ходунки для пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата; - матрасы; - детские манежи, коляски и автокресла; - шкафы для лекарств; - кресла для душа; - моющие машины для больничных коридоров.

После растаможивания начали распределять и направлять груз в областные больницы согласно их потребностям. В какие больницы будет направлен гуманитарный груз:

- «Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр»;

- «Городская больница скорой медицинской помощи» в Николаеве;

- Городская больница №3 Николаева;

- Николаевский областной дом ребенка;

- «Первомайская центральная районная больница»;

- КНП «Братская больница».

«Уверена, это поможет создать комфортные условия для наших пациентов. Присоединяйтесь к добрым делам!» - отметила Замазеева.

Часть гуманитарной помощи региональному фтизиопульмонологическому медцентру и Николаевской БСМП передали глава фракции партии «Слуга Народа» в Николаевской области Игорь Кич, депутаты Антон Табунщик иИрина Шабильянова (глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения Николаевского облсовета).

«Благодаря сотрудничеству Анны Замазеевой с иностранным волонтером Бобом Воудой наши «ковидные» больницы получили важную гуманитарную помощь из Нидерландов: кровати с электрическим регулированием, инвалидные кресла, ходунки для пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, матрасы и т.д. Кроме вышеупомянутых медучреждений, новое оснащение получат еще четыре больницы Николаевской области», - отметил Игорь Кич на своей странице в Facebook.

Также он поблагодарил депутата облсовета от «Слуги Народа» Ивана Кухту, «который присоединился к этой инициативе и помогал с решением «бытовых» вопросов, чтобы груз успешно добрался до медучреждений».

Напомним, ранее Николаевский областной госпиталь ветеранов получил гуманитарную помощь.