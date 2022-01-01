«Присоединяйтесь к добрым делам»: Ряд николаевских больниц уже получили гуманитарную помощь из Нидерландов

«Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр» и больница скорой медицинской помощи Николаева получили гуманитарную помощь из Нидерландов.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
Она отметила, что областные власти искали решение вопроса с оснащением «ковидных» больниц. На инициативу Замазеевой быстро отреагировал голландский волонтер Боб Воуда (Bob Wouda). Благодаря сотрудничеству николаевские больницы получили:
- кровати с электрической регулировкой;
- инвалидные кресла;
- ходунки для пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата;
- матрасы;
- детские манежи, коляски и автокресла;
- шкафы для лекарств;
- кресла для душа;
- моющие машины для больничных коридоров.
После растаможивания начали распределять и направлять груз в областные больницы согласно их потребностям. В какие больницы будет направлен гуманитарный груз:
- «Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр»;
- «Городская больница скорой медицинской помощи» в Николаеве;
- Городская больница №3 Николаева;
- Николаевский областной дом ребенка;
- «Первомайская центральная районная больница»;
- КНП «Братская больница».
«Уверена, это поможет создать комфортные условия для наших пациентов. Присоединяйтесь к добрым делам!» - отметила Замазеева.
Часть гуманитарной помощи региональному фтизиопульмонологическому медцентру и Николаевской БСМП передали глава фракции партии «Слуга Народа» в Николаевской области Игорь Кич, депутаты Антон Табунщик иИрина Шабильянова (глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения Николаевского облсовета).
«Благодаря сотрудничеству Анны Замазеевой с иностранным волонтером Бобом Воудой наши «ковидные» больницы получили важную гуманитарную помощь из Нидерландов: кровати с электрическим регулированием, инвалидные кресла, ходунки для пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, матрасы и т.д. Кроме вышеупомянутых медучреждений, новое оснащение получат еще четыре больницы Николаевской области», - отметил Игорь Кич на своей странице в Facebook.
Также он поблагодарил депутата облсовета от «Слуги Народа» Ивана Кухту, «который присоединился к этой инициативе и помогал с решением «бытовых» вопросов, чтобы груз успешно добрался до медучреждений».
Напомним, ранее Николаевский областной госпиталь ветеранов получил гуманитарную помощь.