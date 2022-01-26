В Центральном районе Николаева с 1 февраля меняется возчик мусора – горожан просят обратить на это внимание

Мусорный полигон в Большой Коренихе.

В Центральном района Николаева с 1 февраля вывозом твердых бытовых отходов будет заниматься коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс», которое ранее победило в конкурсе.

Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич напомним во время заседания исполкома, передает «Преступности.НЕТ».

Как известно, в июне 2021 года департамент ЖКХ провел конкурс по вывозу ТБО, где определил возчиков мусора по районам Николаева.

По итогам конкурса победу тогда одержали:

- Заводский район – КП «Николаевкоммунтранс»;

Отметим, что в данном случае договор с победителем заключается на один год, так как помимо этого участника больше не подавалось конкурсных предложений. Таким образом, через год для Заводского района снова будут отбирать возчика мусора.

- Корабельный район – КП «Обрий-ДКП»;

- Ингульский район – КП «Николаевкоммунтранс»;

- Центральный район - КП «Николаевкоммунтранс».

— Этот конкурс вступает в силу с 1 февраля 2022 года…Нужно обратить внимание, что за февраль необходимо оплатить за услуги по вывозу ТБО уже не ООО «Волан», который обслуживает район до 1 февраля, а уже «Николаевкомунтрансу». Это важно, чтобы потом не было задолженности перед КП и не создавали переплату для «Волана». Выйдет так, что потом будете ходить от одного к другому с просьбой вернуть деньги, а тому не насчитывать вам каких-то штрафных санкций. Поэтому, с 1 февраля в Центральном районе меняется возчик мусора, — заявил Сенкевич.

Напомним, исполком горсовета поднял тариф на вывоз мусора для «Николаевкоммутранса» и «Обрий-ДКП» с 1 февраля.