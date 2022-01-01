В Николаеве владельцу киоска на остановке «Южная» отменили право собственности на объект, который он оформил как недвижимость

В Николаеве владельцу МАФа отменили право собственности на киоск на остановке «Южная» по Богоявленскому проспекту, который он оформил как объект недвижимости. В связи с этим владельцу рекомендовано быстро убрать его с земельного участка.

Об этом сообщает Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

«Очередная победа – нашу жалобу удовлетворил Минюст и мы можем освободить еще один участок городской земли в рамках подготовки пространства для новой троллейбусной линии в Корабельный район. Необходимо навести порядок на остановке «Южная» по Богоявленскому проспекту, чтобы можно было установить новую остановку и в целом сделать зону подъезда общественного транспорта более безопасной», - говорится в сообщении.

Указывается, что на сегодняшний день там размещено два сооружения. И владелец оной из них умудрился получить право собственности на МАФ как объект недвижимости.

«Теперь право собственности не только отменено, но еще и на месяц заблокирован доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имущество государственному регистратору. Спасибо Министерству юстиции Украины за оперативное рассмотрение жалобы, благодаря этому мы избежали многолетней судебной тяжбы. Хотим продолжать такую ​​практику», - отметил директор департамента Андрей Ермолаев.

Напомним, что в Николаеве снесли шаурменную возле Каштанового сквера – на очереди еще несколько киосков.