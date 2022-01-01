Сессия Николаевского горсовета: Жители многоэтажки просят перевести их на автономное отопление из-за огромных сумм в платежках

В четверг, 27 января, в Николаевском городском совете проходит продолжение пленарного заседания очередной 12-й сессии.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Заседание запланировано на 12:00. В повестке дня текущие вопросы.

В зале ведется онлайн-трансляция:

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13:51 Депутаты включили в повестку дня ряд проектов решений:

- об утверждении градостроительной документации: «Коррекция: детальный план намывной территории с учетом застройки микрорайона «Лески-2» в Николаеве»;

- об утверждении городской целевой Программы развития рек и маломерного судоходства в городе Николаеве до 2023 года;

- а также ряд вопросов о списании медаппаратуры (рентген аппараты, хирургические светильники, аппарат для электростимуляции и ультразвуковой терапии Soleo, аппарат ИВЛ, операционный стол, светильники, стабилизаторы напряжения и тд) и имущества ТРК Март (видеокамеры и станции монтажа).

Четыре вопросы о списании материальных средств решили объединить в пакет и согласовать одним голосованием.

13:50 К депутатам обратилась жительница Николаева, которая заявила, что несколько лет назад неправильно реконструировали котельную по адресу Школьная, 1, из-за чего людям приходят огромные суммы в платежках за отопление. В частности, она просила перевести их дома на автономное отопление.

— На пять домов установили один счетчик, и мы отапливаем территорию километр двести. И еще два счетчика установили на три дома. Мы судились, обращались во все инстанции, мы были у мэра, нас собирал не один раз Степанец. Дошло дело до Верховного суда, которые отменил все решения первой инстанции и апелляционного суда. Мы обратились к Невенчанному, он как мог помогал. Все пять лет с нас «сдирают» 55-63 гривны за квадратный метр. Помогите нам! За пять лет решение Верховного суда полностью отменили этот проект, которые Репин с департамент ЖКХ неправильно все установил. Мы хотим перейти на индивидуальное отопление. Степанец собирал все службы для этого, все решили нам помочь, но помощи нет! В список 95 домов мы не вошли. Мы переплатили и выплатили больше 6 миллионов за эти годы. Мы, наверное, заслужили, чтобы нас отпустили на индивидуальное отопление, - обратилась она.

Депутаты отметили, что вопрос местной жительницы изучат и попробуют включить в перечень домов, которые переводят на автономное отопление.

13:33 Мэр Николаева попросил включить в повестку дня вопрос о внесении изменений в Регламент работы Николаевского горсовета, однако депутаты не поддержали его просьбу. Изменения касались нормы, в которой указывалось, что депутатская фракция должна состоять не менее чем из четырех депутатов Совета. По мнению рабочей группы по разработке Регламента такая норма является такой, которая ограничивает права депутатов городского совета, предусмотренных действующим законодательством.

13:24 Депутат Рамиль Агабеков отметил, что многих горожан сейчас волнует вопрос безопасности нашего государства и каждого из нас в связи с нарастанием напряженности между Украиной и Россией. По его словам, последние месяцы происходит психологическая накачка людей, которой не было с 2014 года. Он призвал соблюдать покой и не поддаваться панике.

13:16 С опозданием на час на заседании зарегистрировалось 42 депутата. По словам мэра Александра Сенкевича в повестке дня осталось шесть вопросов с прошлых заседаний, которые депутаты должны сегодня рассмотреть.