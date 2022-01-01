За шесть дней врачи во Львове успешно пересадили семь органов от одного донора

Врачи Первого медобъединения Львова успешно пересадили сердце, печень и пять почек за шесть дней, благодаря чему удалось спасти жизни семи человек.

Об этом сообщает пресс-служба объединения.

Для того, чтобы перевезти сердце реципиенту во Львове даже пришлось развернуть настоящую спецоперацию. Донором выступила 52-летняя женщина из Ивано-Франковска, которая умерла из-за инсульта. Ее дети и муж подписали согласие на донорство. Одну из почек пересадили на месте, но другие органы необходимо было доставить во Львов.

Врачи отмечают, что время «жизни» органов позволяло перевезти печень и почки машиной, но для пересадки сердца у врачей есть только три часа. Решено было переправлять орган с помощью вертолета, но перед началом операции стало известно, что из-за плохой погоды он не может полететь.

Сердце во львовской больнице ждал 67-летний мужчина, который уже перенес три инфаркта. Поэтому врачи решили не отказываться от пересадки, а довезти орган машиной. Сердце доставили сотрудники Национальной полиции.

Дорога заняла час и 40 минут, у трансплантологов был всего час на то, чтобы провести операцию. Затем патрульные привезли и донорскую печень, которую получила 27-летняя женщина. Почку пересадили 38-летнему мужчине, который восемь лет страдал гломерулонефритом.

Напомним, в Украине впервые трансплантировали печень годовалому ребенку от посмертного донора.