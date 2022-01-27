В Испании оправдали около 1 тысячи человек, которых в XV-XVIII веках казнили за «колдовство»

Парламент Каталонии принял постановление о признании невиновными всех людей, в основном женщин, которых в регионе казнили по обвинению в «колдовстве» в период между XV и XVIII веками.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на The Guardian.

Решение поддержали левые и националистические партии в парламенте Каталонии. Документ также предлагает властям городов Каталонии рассмотреть возможность переименовать площади и улицы в память о женщинах, ставших жертвами обвинений в «волшебстве». По оценкам историков, в упомянутый период в Каталонии за «колдовство» казнили примерно 1 тысячу человек.

Ранее жертв преследований и инквизиции оправдали в Шотландии, Швейцарии и Норвегии. Перед этим более 100 европейских историков подписали манифест под названием «Они не были ведьмами, они были женщинами». Историки подсчитали, что только между 1580 и 1630 годами ориентировочно 50 тысяч человек по всей Европе приговорили к смертной казни за «волшебство», из которых примерно 80% были женщинами.

В Каталонии охота на ведьм продолжалась вплоть до XVIII века. Ведьм часто обвиняли в внезапных смертях детей или стихийных бедствиях и неурожаях. Подозреваемыми часто становились женщины, практиковавшие традиционную медицину или независимые от мужчин – к ним относились с подозрением. А некоторые каталонские деревни даже нанимали охотников на ведьм.

Напомним, ранее в немецком городе церковь извинилась за «охоту на ведьм», из-за которой много лет назад убили 400 человек.