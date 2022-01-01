В Парламенте решили, что члены добровольческих формирований теперь смогут использовать не только стрелковое оружие

В Верховной Раде приняли законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об основах национального сопротивления (законопроект №6302), в котором разрешают членам добровольческих формирований использовать не только стрелковое оружие.

Об этом шла речь на заседании украинского Парламента в четверг, 27 января.

Этим законопроектом, в частности, предоставляется возможность членам добровольческих формирований территориальных общин использовать не только личное охотничье и стрелковое, но и другое, гораздо более серьезное вооружение. Обеспечение таким вооружением будет осуществляться по решению Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

К примеру, членам добровольческих формирований будут разрешать пользоваться противотанковым ракетным комплексом Javelin, противотанковой переносной ракетой NLAW и американским переносным зенитно-ракетным комплексом Stinger и так далее.

Напомним, в Украине больше недели обсуждается возможное открытое вторжение на территорию страны со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали дипломатов из США, Великобритании. МИД Британии заявил, что РФ «стремится установить пророссийского лидера в Киеве». Потенциальным кандидатом называют политика Евгения Мураева.

В то же время, в МИД Украины назвали преждевременным решение об эвакуации американских дипломатов. Глава Минобороны Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.