В Николаеве спасатели и полиция рассказали школьникам, что нужно делать при обнаружении взрывоопасного предмета

В Николаеве 27 января на базе старших классов лицея №60 состоялся урок по противоминной безопасности.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

С подростками общались пиротехники ГСЧС и взрывотехники Национальной полиции. Они объяснили, что такое взрывоопасный предмет, каковы последствия взрывов, официальные и неофициальные предупредительные знаки, что необходимо делать, в случае обнаружения подозрительного предмета или боеприпаса.

Дмитрий Шойман, старший сапер аварийно-спасательного отряда специального назначения продемонстрировал макеты боеприпасов, специальные знаки, защитную одежду и работу с миноискателем. Также рассказал, как и где уничтожают взрывоопасные предметы, показал сюжеты телеканалов о безответственных случаях обращения со снарядами, и к чему это может привести.

В свою очередь Геннадий Лешан, инспектор отдела взрывотехнической службы николаевской полиции рассказал, как обращаться с подозрительными предметами в местах с массовым скоплением людей, в общественном транспорте, как вести себя в случае сообщения о заминировании. После теоретической части школьники и администрация провели эвакуацию на случай получения сигнала о подозрительном предмете на территории учебного заведения.

Напомним, ранее в Николаеве на Лазурной нашли восемь артиллерийских снарядов.