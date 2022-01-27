Современность и комфорт: В селе Галициново обновляют школу для более 300 учеников

Реконструкция Галициновской школы I-III степеней проходит в рамках инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским программы «Большое строительство». В настоящее время подрядчики продолжают ремонтные работы спортзала.

Об этом сообщают на сайте Николаевской облгосадминистрации.

В частности, идет устройство перекрытия для вентиляционного оборудования, разведение сетей электроснабжения и утепление кровли над помещением.

Кроме того, на территории заведения установлено ограждение и утеплены наружные стены с главного фасада и внутреннего двора.

В сообщении отмечают, что в прошлом году был выполнен ряд работ, в том числе подготовка под отмостку и утепление цоколей, установлен внешний контур заземления и так далее.

Источники финансирования – субвенция и местный бюджет. Общая стоимость капитального ремонта школы составляет более 74 миллионов гривен.

Напомним, на протяжении 2021 года в Николаевской области в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка» реализовали 21 объект спортивной, образовательной, дорожной и медицинской инфраструктуры.