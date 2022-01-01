Домбровская считает, что мэр Сенкевич «наступает на те же грабли», назначая мариупольских чиновников на руководящие должности в Николаев

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская считает неправильным, что мэр Александр Сенкевич назначает на руководящие должности в сфере коммунального хозяйства иногородних чиновников, которые к тому же замешены в коррупционных скандалах.

Об этом она рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что на должность замдиректора ДЖКХ Николаева с приставкой «и.о.» мэр Сенкевич рассматривает экс-чиновника из Мариуполя Дмитрия Мирошниченко, а на КП «Парки» поставил руководить экс-директора «Мариупольавтодора», уволенного из-за коррупции.

— Александр Федорович наступает на те же самые грабли, на которые наступал в прежней каденции. Я считаю, что на такие позиции нужно назначать кандидатуры из нашего региона, людей, которые живут здесь и прониклись Николаевом, любят город и хотят его развития. И однозначно с проверенной репутацией. Мы уже приглашали откуда только можно и результата не было. Я не помню ни одного случая о назначении на должность иногороднего, которому бы удалось что-то улучшить. Так что я смотрю на это отрицательно. В любом случае, если мэр берет на себя ответсвенность за человека, то пусть будет так. Но он должен по истечению какого-то времени отчитаться за проделанную работу своего протеже, какие были заслуги, какие промахи, позитивные и негативные стороны. А просто назначить, все развалить и потом сказать: «Ну возьмем другого» - некрасивая история, - прокомментировала Татьяна Домбровская.

В частности, она отметила, что назначать на какие-то руководящие должности людей, по которым идут расследования, неуважением к николаевцам. По мнению депутата, «сначала нужно доказать или опровергнуть вину, и только после этого принимать какие-то решения».

На уточняющий вопрос, объяснял ли Александр Сенкевич депутатам, как будет работать возрождающееся КП «Николаевские парки», и как это повлияет на развитие скверов, зеленых зон и остальные объекты, Татьяна Домбровская ответила отрицательно.

— Никакой информации нам не предоставили, не объясняли, не показывали. Даже главам фракций не рассказали, как это будет работать. Мы по сути узнаем все эти назначения и остальную информацию из новостей , - добавила она.

Напомним, Сенкевич заявил, что мариуполец Мирошниченко «должен вникнуть в сферу ЖКХ Николаева», а Чучмай - «отстроить работу КП «Парки». В частности, Дмитрий Мирошниченко проходит стажировку в ДЖКХ и устроен помощником Сенкевича.