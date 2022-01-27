После перерасчета «Николаевской ТЭЦ» суммы в платежках горожан за тепло уменьшатся на 10-40%

Заместитель начальника отдела сбыта ЧАО «Николаевская ТЭЦ» Светлана Борисенко заявила, что благодаря перерасчету за отопление у некоторых горожан суммы в платежках уменьшаться на 10-40%.

Об этом она заявила в четверг, 27 января, в ходе сессии Николаевского горсовета, передает «Преступности.НЕТ».

Разницу в начислениях за тепло в прошлый отопительный сезон и в текущий Светлана Борисенко объяснила изменениями в законодательстве. В частности, в прошлых отопительных сезонах расчеты велись в соответствии с показателями приборов учета, которые распределялись на квадратные метры. Там же, где не было приборов учета, учитывалось максимальная тепловая нагрузка здания. То сегодня, начисления в тех домах, где имеются приоры учета, фактически остались прежними. А там где счетчиков нет, то размер оплаты значительно вырос, потому что увеличилась тепловая нагрузка.

— Учитывая то, что дома, не оборудованные узлами учета, в основном, старые двухэтажные, или же дома, где нет технической возможности установить приборы учета в связи с отсутствием подвалов, старых сетей, там расчет произошел по максимальной тепловой нагрузке: с учетом среднемесячной температуры, объема домов – а эти дома, вы сами знаете, у них три-четыре метра высота помещения, - отметила Светлана Борисенко.

Она добавила, что сейчас ТЭЦ заключила договор с лицензированной организацией, которая произвела перерасчет фактической тепловой нагрузки.

— В платежках, которые получат потребители за январь, будет учтен перерасчет с начала отопительного сезона - то есть за ноябрь и декабрь. Сказать точно по всем домам невозможно, но перерасчет будет в районе 10-40% точно, - резюмировала она.

Напомним, что жительница Николаева возмутилась, что ТЭЦ прислала ей счет за декабрь на 6,3 тысячи гривен. Некоторым николаевцам, абонентам ТЭЦ за декабрь придется заплатить порядка 8 тысяч гривен.

Также сообщалось, что ТЭЦ должна сделать перерасчет тем николаевцам, которым за декабрь пришли завышенные платежки за отопление.