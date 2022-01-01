С апреля в Украине антибиотики будут продавать только по электронным рецептам

Начиная с апреля 2022 года, все зарегистрированные в Украине антибиотики будут продавать в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

- Сегодня устойчивость к антимикробным препаратам является одной из самых серьезных угроз общественному здоровью. Эта угроза стоит рядом с антивакцинальными настроениями, которые в тандеме сводят насмарку немало достижений медицинской науки. Именно поэтому мы запускаем электронный рецепт как один из механизмов решения проблемы неконтролируемого и нецелевого использования препаратов, - подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, скоро все антибактериальные препараты будут назначаться исключительно врачами, которые будут выписывать пациентам электронный рецепт. В электронном рецепте будет отмечено действующее вещество (а не конкретная торговая марка препарата), его лекарственная форма и дозировка.

Пациент сможет использовать е-рецепт в аптеке, подключенной к электронной системе здравоохранения, выбрав любое из имеющихся лекарственных средств, содержащее действующее вещество, указанное в рецепте.

Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако для получения электронного рецепта необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения.

Подобное условие действует и для аптек и медицинских учреждений – необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения всем работникам, которые будут привлечены к назначению и отпуску лекарств по е-рецептам.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году резистентные к антимикробным лекарственным средствам микроорганизмы могут приводить к смерти 10 миллионов человек в год.

Напомним, ранее главврач николаевской больницы №1 заявила о проблеме с покупкой антибиотиков для лечения коронавируса.