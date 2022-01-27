«Все готовы, а Минфин не хочет»: Депутаты горсовета Николаева просят Кабмин и ВРУ поспособствовать передаче Варваровского моста государству

Николаевский городской совета в четверг, 27 января, обратились к Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины относительно ускорения передачи Варваровского моста в государственную собственность, которую никак не могут осуществить с 2020 года.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

В документе указывается, что дорожное покрытие моста на сегодняшний день находится в аварийном состоянии, поэтому необходим комплексный подход к ремонту, содержанию моста в целом. В частности, 6 февраля 2020 года депутаты горсовета согласовали передачу из коммунальной собственности Николаевской городской территориальной общины в государственную собственность.

Указанный проект распоряжения согласован без замечаний Укравтодором, Госстатом и Фондом государственного имущества Украины. Также в Министерство экономики направлены финансово-экономические расчеты и бюджетная программа, в соответствии с которой будет предусмотрено финансирование Южнобужского моста через реку Южный Буг после его передачи из коммунальной собственности Николаева в государственную собственность, однако по состоянию на сегодняшний день вышеуказанный проект распоряжения Кабинетом Министров не рассматривался.

— Непонятная позиция Министерства финансов. Все готовы, Министерство инфраструктуры готово. Министерство финансов не хочет, - возмутился мэр.

Напомним, что после того, как обследование Варваровского моста показало, что он находится в аварийном состоянии, на тот момент глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, предложил передать мост на баланс «Укравтодора».

После смены власти в 2019-ом году, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявлял, что хотел встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить финансирование капитального ремонта Варваровского моста.

В ходе одного из своих приездов в Николаев, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков удивился тому, что ни один чиновник из присутствующих на его визите, не поднял вопрос касательно двух проблемных николаевских мостов - Ингульского и Варваровского. В свою очередь, мэр Александр Сенкевич сообщил, что проект решения о передачи двух мостов – Ингульского и Варваровского на баланс «Укравтодору» уже подготовлен и 6 февраля он будет вынесен на сессию Николаевского горсовета. Такое решение было принято. У слову, это было второе голосование за аналогичный проект передачи, ведь как оказалось в предыдущем, подчиненные Сенкевича допустили ошибки.

Перед выборами 2020-го года, в комментарии журналистам мэр Александр Сенкевич заявил, что Варваровский мост уже официально передали «Укравтодору». Однако, в САД опровергли данное заявление мэра Николаева. На тот момент начальник САД Владислав Невеселый сообщил, что для того, чтобы мост был официально передан, нужно провести ряд процедур, в том числе и акт приема-передачи.

Накануне 2021 года директор ДЖКХ Коренев заявил, что для передачи Варваровского моста «Укравтодору» не хватает согласия Минэкономразвития.

В начале 2021 года мэр Николаева заявил, что Кабмин из-за технических вопросов не согласовал передачу Варваровского моста в госсобственность.

В апреле 2021 года, первый вице-мэр Николаева Виталий Луков заявил, что процесс передачи аварийного Варваровского моста на баланс государства для его дальнейшего ремонта затягивается из-за постоянной переписки с различными министерствами, а в свою очередь Сенкевич также обвинил профильные министерства в затягивании передачи моста в госсобственность

Также вице-мэр Коренев заявлял, что Варваровский мост все еще не передан государству из-за Минэкономразвития: «Просят нас указать госпрограмму для финансирования».