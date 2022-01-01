У cпутника «Січ» появились проблемы в космосе, но он смог перезагрузиться и продолжить работу

Конструкторское бюро «Южное» рассказало о состоянии украинского спутника «Сич-2-1», который вывели на орбиту Земли.

Об этом сообщается на Facebook-странице КБ «Южное».

Напомним, что спутник «Січ» 13 января запустила на орбиту ракета-носитель Falcon 9.

После отделения космического аппарата с ним была установлена ​​связь и получена телеметрическая информация, подтвердившая работоспособность бортовой аппаратуры.

«Ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время важнейших первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации. Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом. Сочетание этих факторов привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата», - отмечено в сообщении.

Заложенные на этапе разработки и создания космического аппарата инженерные решения и алгоритмы работы позволили «Січ-2-1» провести самостоятельную перезагрузку и восстановить свою работоспособность в энергосберегающем режиме. По результатам следующих сеансов связи отказов бортовой аппаратуры не обнаружили.

«Моделирование динамики движения космического аппарата по орбите с учетом воздействия внешних факторов (взаимодействия космического аппарата с магнитным полем Земли, гравитационных и аэродинамических воздействий) свидетельствует о том, что в течение 1-2 месяцев пространственное положение станет благоприятным для накопления электроэнергии, что позволит привести ориентацию к штатной», - сообщили создатели спутника.

Сейчас они обеспечивают связь с космическим аппаратом и анализируют телеметрическую информацию, готовясь к продолжению летных испытаний.