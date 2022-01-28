В Николаевской ОГА подвели итоги работы в сфере гражданской защиты за 2021 год

В Николаевской ОГА 27 января состоялось собрание руководящего состава местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций области для подведения итогов работы в сфере гражданской защиты за 2021 год и определения основных задач на 2022 год.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.

Участие в собрании приняли председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, его заместитель Игорь Кузьмин, депутат Николаевского областного совета Антон Табунщик, руководители районов, территориальных общин, начальники управлений, отделов, секторов по вопросам гражданской защиты РГА и тергромад, руководящий состав подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и т.д.

Виталий Ким рассказал, что основные усилия облгосадминистрации в сфере гражданской защиты были сосредоточены на обеспечении готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и ликвидации их последствий, защите населения и территорий; проведении эффективных предупредительных мероприятий; выполнении региональных и местных программ защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2019-2023 годы.

Далее за значительный личный вклад в дело гражданской защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, добросовестное исполнение служебных обязанностей, профессионализм и успешное выполнение мероприятий гражданской защиты Николаевской области в 2021 году глава ОГА вручил ряд наград.

В свою очередь начальник управления по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации Евгений Пронин доложил присутствующим об итогах работы органов управления и сил гражданской защиты Николаевской области и определении основных задач на 2022 год.

По его словам, с целью своевременного принятия решений в течение 2021 года подготовлено и проведено 37 заседаний региональной комиссии ТЭБ и ЧС, на которых было рассмотрено 63 вопроса.

«В прошлом году в области возникло 11 чрезвычайных ситуаций: 5 ЧС природного характера, а 6 техногенного. В результате 8 человек погибли и 15 – пострадали. Ущерб от чрезвычайных ситуаций составил около 9 млн грн», - рассказал он.

Также Евгений Пронин сообщил, что в прошлом году на предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций использованы материальные ценности из запасов местных материальных резервов на общую сумму 1,6 млн грн и из регионального материального резерва - на сумму 844 тыс. грн.

«Из 959 защитных сооружений расположенных на территории области, техническую инвентаризацию прошли 712 сооружений, что составляет 74,2% от общего количества», - сказал он.

Евгений Пронин проинформировал, что с целью повышения эффективности функционирования органов управления и сил гражданской защиты разных уровней нужно работать над решением следующих задач:

– обеспечить становление звеньев территориальной подсистемы ЕГС ГЗ Николаевской области в новых районах;

– модернизировать региональную и местные системы оповещения органов управления ГЗ и населения;

– завершить процесс создания органов управления гражданской защиты в территориальных общинах;

– в городах и районах области привести защитные сооружения ГЗ в готовности к использованию по назначению и т.д.

«Благодарю всех за совместный труд и предлагаю направить работу на качественное устранение недостатков», - обратился к собравшимся Евгений Пронин.

Напоследок глава Николаевской ОГА отметил необходимость качественной подготовки в сфере гражданской защиты Николаевской области, готовности сил и средств к действиям по назначению.