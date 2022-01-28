В Николаеве не состоялись торги на питание детей в детсадах и школах в 2022 году за ₴153,6 миллиона

Управление образования Николаевского городского совета отменило торги на организацию питания в детсадах и школах в 2022 году на 153 миллиона 624 тысячи 445 гривен.

Об этом свидетельствует данные портала публичных закупок Прозорро.

На торги подалось два участника - Комбинат общественного питания Николаева и ЧП Южноукраинский комбинат общественного питания. Однако, их предложения отклонили, не допустив к аукциону.

Отметим, что в период подачи тендерных предложений на процедуру поступали жалобы. Например, ООО «КЬЮ.ЕФ.ЕМ. КЕЙТЕРІНГ» пожаловался, что в тендерной документации имеется ряд дискриминационных требований, из-за которых предприятие не имеет возможности участвовать в торгах. Его жалобу удовлетворили и внесли изменения в тендерную документацию.

12 января 2022 года поступила жалоба от николаевского Комбината общественного питания относительно того, что его тендерное предложение отклонили по необоснованным дискриминационных основаниям. Но в удовлетворении жалобы было отказано и торги отменили в принципе.

В частности, торги отменили из-за допущение к оценке менее двух тендерных предложений.

Новый тендер чиновники пока не объявляли.

Как известно, исполком Николаева поднял стоимость питания в детсадах и школах Николаева с 1 января – родители будут платить от 140 до 230 гривен в месяц

При этом гороно Николаева на питание детей в детсадах и школах в 2022 году планирует потратить ₴153,6 миллионов.

Сообщалось, что КОП презентовал новое меню в школах Николаева на 2022 год, разработанное на основе требований Кабмина.