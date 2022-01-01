Николаевские патрульные помогли мужчине, у которого на улице случился эпилептический приступ

Николаевские патрульные в пятницу, 28 января, оказали домедицинскую помощь мужчине с явными признаками эпилепсии.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

Примерно в 10 часов во время патрулирования Центрального района города, на улице Декабристов, патрульные Сергей Чепурный и Евгений Пыжиков увидели, как среди улицы мужчина упал на снег с явными признаками эпилепсии.

Подбежав к неизвестному, инспекторы в первую очередь помешали прохожим, пытавшимся помочь «народными методами». Своими действиями граждане могли навредить и себе, и пострадавшему.

После этого патрульные предоставили мужчине квалифицированную домедицинскую помощь и вызвали на место происшествия врачей.

Напомним, как в Николаеве нацгвардейцы за один вечер спасли человека с приступом эпилепсии и помогли мужчине с травмированной ногой.