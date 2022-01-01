«Затопленные, без света и комплектации»: Вице-мэр Степанец рассказал, что бомбоубежища в Николаеве не пригодны для использования

Юрий Степанец Состояние защитных сооружений гражданской защиты, которые можно использовать для укрытия населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Николаева оставляет желать лучшего.

Об этом в пятницу, 28 января, в ходе обсуждения новой структуры горсовета Николаева заявил вице-мэр по вопросам ветеранов АТО и ВПЛ Юрий Степанец, передает «Преступности.НЕТ».

— Бомбоубежища нужно приводить у нас в нормальный вид, а не в то, что сегодня имеем. Затопленные, без света, без комплектации и так далее, - заявил Юрий Степанец.

В частности, он отметил, что управление по чрезвычайным ситуациям горсовета нужно переподчинить вице-мэру, который курирует работу с правоохранительными органами и ветеранами, а не первому заместителю городского головы, как это работает сейчас.

Как известно в Николаеве 79 бомбоубежищ, всего же по области их около 130.

Напомним, что в Украине больше недели обсуждается возможное открытое вторжение на территорию страны со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали дипломатов из США, Великобритании. МИД Британии заявил, что РФ «стремится установить пророссийского лидера в Киеве». Потенциальным кандидатом называют политика Евгения Мураева.

В то же время, в МИД Украины назвали преждевременным решение об эвакуации американских дипломатов. Глава Минобороны Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

В частности, глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал не паниковать из-за информации о возможном вторжении России в Украину, отметив, что Украина и так воюет с Россией уже восемь лет.