В Николаеве из-за ухудшения ситуации с COVID ученики 5-11 классов на две недели переходят на «дистанционку»

С понедельника, 31 января, учащиеся 5-11 классов и воспитанники внешкольного образования переходят на дистанционное обучение.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской мэрии.

Соответствующее решение было принято 28 января на внеочередном заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

«Детсады, специальная школа для детей с нарушением зрения и 1-4 классы в школах будут работать в штатном режиме. Дистанционная форма обучения продлится до 13 февраля», - говорится в сообщении.

Напомним, что за сутки на Николаевщине выявили еще 598 случаев COVID-19, выздоровело 167 человек, а умерло 4 пациента.