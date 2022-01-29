В Бельгии начнут выдавать загранпаспорта с комиксами на страницах

С 7 февраля гражданам Бельгии начнут выдавать новые заграничные паспорта, страницы которых будут оформлены героями и сценами из комиксов и мультфильмов, созданных бельгийским художником.

Об этом сообщает Бабель.

По словам министра иностранных дел Бельгии, Софи Вильмес, дизайн по-новому представит культуру и искусство страны.

На страницах документов появятся известные персонажи, среди них смурфики, Тинтин, Блэйк и Мортимер, Ларго Винча и другие герои.

У нового документа будет не только необычное оформление, но и в два раза больше степеней защиты. Туда встроили штрих-код с личными данными и сделали под разными углами проколы фотографии, что усложняет создание подделок. А для тех, кто много путешествует, увеличили количество страниц. Теперь их 66, а не 34, как обычно.

Стоимость паспорта от €65 (изготовление за пять дней) до €300 (срочное изготовление).