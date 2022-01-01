В РФ утвердили пожизненное заключение для педофилов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому человек, обвиняемый в педофилии, будет отбывать пожизненное заключение.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее пожизненное заключение могло назначаться только за изнасилование преступниками лиц младше 14 лет, которые до этого уже были судимы за аналогичные преступления.

Однако теперь, максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы будет применено для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет.

Пожизненный срок будет предусмотрен также и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2021 года и принят в первом чтении в конце декабря, а вступит в силу по истечении 10 после дня его официального опубликования.

В свою очередь, в октябре 2021 года в Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов.

Напомним, что ранее в Киеве полиция задержала мужчину, который изнасиловал пятилетнею девочку.