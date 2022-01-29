В Польше скончалась беременная двойней женщина – один из плодов умер, врачи неделю не делали ей аборт

Фото иллюстративное В Польше 37-летняя Агнешка, беременная двойняшками, обратилась в провинциальную больницу в городе Ченстохова с жалобами на боль. Оказалось, что один из плодов умер, но врачи еще неделю не делали аборт женщине. Наконец операцию сделали, но впоследствии пациентка скончалась. Ее родственники настаивают, что это из-за сепсиса, развившегося за это время.

Об этом сообщают польские СМИ, передает «Громадське».

Женщина обратилась за помощью к медикам еще 21 декабря прошлого года. Она находилась на первом триместре беременности и жаловалась на боль в животе и рвоту.

Агнешку госпитализировали, но в медучреждении ее состояние только ухудшилось. 23 декабря один из плодов скончался. Впрочем, женщине не сделали аборт – в 2020 году в Польше запретили прерывание беременности из-за дефектов плода. Так что медики ждали, пока прекратится жизнедеятельность другого плода, а Агнешка в течение следующей недели носила мертвого ребенка.

По словам родственников Агнешки, смерть второго плода наступила 29 декабря, но саму операцию провели всего через два дня после этого.

«Все это время в нем оставались тела нерожденных сыновей. Зато не забыли вовремя сообщить священнику, чтобы он пришел в палату и устроил похороны детей», ㅡ рассказали родные Ашнешки.

Они настаивают, что у женщины за это время развился сепсис: об этом свидетельствуют результаты некоторых анализов, но медзаписи с таким диагнозом нет. Медики заявляли, что она «видимо, ела сырое мясо» и предполагали коровье бешенство.

Семья женщины утверждает, что больница усложнила для них связь с пациенткой и не позволила ознакомиться с документацией, ссылаясь на то, что Агнешка не писала разрешение на мужа или сестру.

23 января у женщины произошла остановка сердца, но ее удалось реанимировать. Через сутки Агнешку в тяжелом состоянии доставили в другую больницу, где 25 января она скончалась.

Напомним, как в ноябре в Польше после смерти беременной женщины десятки тысяч граждан вышли на акции протеста.