Украинские бойцы впервые постреляли по мишеням из противотанковых комплексов NLAW, которые передала Британия

В пятницу, 28 января, первая группа украинских военнослужащих совершила учебные стрельбы из противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Об этом сообщает «АрмияInform».

Завершающий этап подготовки первой группы военнослужащих ВС Украины - будущих инструкторов по подготовке операторов противотанковых ракетных комплексов NLAW состоялся в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

В частности, выпускники курса совершили практические пуски из этих ПТРК. Военнослужащие стреляли по мишеням на рубежах от 300 до 600 метров. Огонь вели с разных дистанций и позиций. В частности, из дома через окно, из окопа, из боевой машины. Все цели были поражены.

Как отметил представитель Главного управления доктрин и подготовки ГШ ВС Украины полковник Николай Губень, подготовка инструкторов ПТРК состоялась в кратчайшие сроки. Всего три дня на теорию и тактику и два дня на практическое применение. Только за 5 дней было подготовлено около 40 инструкторов ПТРК NLAW. Они разъедутся по определенным подразделениям, чтобы подготовить новых специалистов.

Со следующей недели в 184 НЦ прибудет еще около 20 военнослужащих, чтобы получить специальность оператора ПТРК NLAW.

Напомним, что за последнюю неделю Великобритания поставила Украине 2000 противотанковых комплексов NLAW и отправила своих инструкторов для обучения украинских войск.